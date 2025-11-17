Viaja regia a R.B. y sufre de amnesia

Mujer de la tercera edad originaria de Monterrey, Nuevo León, pierde la memoria al arribar a esta cabecera municipal.

Fue la tarde de este domingo, cuando la señora Celia Elizondo Flores de 78 años sufrió un episodio de amnesia.

La mujer transitada en un vehículo Toyota, color gris con matrícula neoleonesa y al momento de atravesar Río Bravo, experimentó un olvido masivo de si misma, de quién es su familia y su propósito en Tamaulipas.

Por fortuna, la conductora portaba en su bolso documentos oficiales que permitían identificarla y notificar a su familia.

La regiomontana radica en la colonia Roma de la capital neoleonesa y fue auxiliada por autoridades locales.

Agentes de Tránsito la condujeron a la delegación de vialidad, en donde se buscaría contactar a la familia.

Por fortuna, pese al lapso de amnesia, pidió auxilio para contactar a sus seres queridos.

Se esperaba que el mismo domingo se pudiera localizar a su familia.