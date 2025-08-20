Alertan productores de catástrofe económica

Advierten sobre una catástrofe económica en el Norte del Estado, como resultado de la grave crisis monetaria a la que han estado expuestos los agricultores durante los últimos años, producto del aumento en los costos de producción y la caída de precios sin una política pública apropiada.

Así lo expresaron ayer por la mañana en conferencia de prensa con los medios de comunicación, representantes de los agricultores en la zona Norte, entre ellos, el ingeniero Jorge Luis López Martínez, presidente del Consejo Agropecuario Regional en el Estado, ingeniero Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, y Rogelio García, representante de los agricultores de Matamoros, entre otros.

SOLICITAN REUNION URGENTE CON EL GOBERNADOR

Y aunque se pudieran ir a instancias jurídicas, expresaron que primero agotarán todas las vías de la negociación, como el obtener a corto plazo una reunión urgente con el Gobernador del Estado, que para ellos es el represente ante el Gobierno Federal para que exponga la cruda realidad que están viviendo más de 14 mil familias que dependen de la agricultura, subrayando que una política pública apropiada, sin duda, está en manos de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.



