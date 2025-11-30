Colectivo toma el caso de plagiado

Colectivo de familiares de personas desaparecidas, tomó el caso de joven riobravense que lleva un mes y medio sin regresar a su hogar, por lo que este expediente, que es uno más en las fatídicas estadísticas policiales, ahora tiene el impulso y la notoriedad que ameritaba.

Se trata de Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor, el cual hace suyo este caso que lacera a una familia desde el pasado 14 de octubre del presente año.

Fue la propia pareja de la víctima, Gloria Rocha Guajardo, quien dio a conocer esta información en el sentido de que la sociedad civil organizada, también presta atención a la tragedia que viven ella y el resto de su familias.

"¡Merezco saber qué te paso! Porque mereces volver con quienes te amamos, Porque no debería de haber tu ausencia. No pregunto el porqué ni ¿quién fue?

"Yo solo te quiero aquí conmigo. Yo no quiero saber si la debías o estabas en el lugar incorrecto. No soy juez ni policía solo soy quien te ama y te necesita", fue el mensaje de la joven mujer.

Por otro lado, el colectivo en mención, lanzó el siguiente exhorto a la comunidad fronteriza y resto del Estado:

"Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero deAlan Rolando Ramírez Bedolla, desaparecido el pasado 14 de octubre de 2025 en Río Bravo, Tamaulipas.

"Señas particulares: Tiene una cicatriz en una muñeca. Tatuajes: En el pecho tiene el nombre Katya; en la espalda unas alas atrás en un oído trae un Jordan; en el brazo derecho trae el nombre Gloria con una rosa y arriba el nombre José, y en el brazo izquierdo lo trae lleno de tatuajes en la muñeca una muerte y más tatuajes.

"Cualquier información que tengas acerca de su paradero favor de comunicarse a los siguientes números: 834 318 6150 / 834 110 4512 / 834 688 5075 / 911 / 089", reza el comunicado.