Instalan altar ciudadano

En el preámbulo de las festividades del Día de Muertos, fue instalado un altar ciudadano, disponible para los residentes en general en la explanada de la Casa del Pueblo.

Se está haciendo extensiva la invitación a los habitantes en general para que acudan a colocar fotografías de sus seres queridos que solamente se nos adelantaron en el camino.

¿Cuál es el objetivo del altar?

Se dio a conocer que el objetivo principal es mantener vivas y fomentar nuestra cultura y tradiciones que nos identifican como mexicanos, con la instalación de un espacio de recuerdo que, a la vez, nos sirve como unión familiar entre los vivos y los muertos que se encuentran en el más allá.

¿Qué es un altar de muertos?