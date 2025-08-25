Capacitan a mujeres en autoempleo

Con el objetivo de que la mujeres de todas la edades emprendan micro-negocios y saquen adelante a sus familias o proyectos personales, la asociación altruista Casa de Las Colonias inicia capacitación para el autoempleo.

La sede de esta capacitación es en calle 20 de Noviembre, entre las calles Galeana y Vicente Guerrero, colonia El Sauto, a solo una cuadra de la zona Centro.

La invitación a estas clases gratuitas de maquillaje la realiza "La Casa de las Colonias", la cual es presidida por la activista social Rosario Vargas Sánchez.

Esta capacitación en maquillaje totalmente sin costo, permitirá que las beneficiarias presten sus servicios en estéticas o clínicas de belleza o bien inicien su propia micro-empresa.

El mensaje es "a todas las interesadas en aprender nuevas técnicas de belleza, que les servirá también para autoemplearse.

"Las sesiones se imparten en ´La Casa de las Colonias´, ubicada atrás de la mueblería La Principal, los días lunes, martes, miércoles y viernes, en un horario de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.