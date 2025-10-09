Casa de Ladrillo se convierte en cantina

Casa de Ladrillo se convierte en cantinaVisitantes, paseantes e incluso transeúntes que solo pasan por el lugar, han detectado que personas sin oficio ni beneficio
La falta de vigilancia y de cultura cívica de respetar los espacios culturales e históricos se traduce en un atentado contra la identidad y el orgullo de Río Bravo.
Resulta que la Casa de Ladrillo, la cual se alza como el emblema que por antonomasia distingue a Río Bravo, se ha convertido en el lugar favorito de todo tipo de infractores.
El sitio histórico que data de 1889, la época del Porfiriato, no solo es el set para fotos y vídeos de parejas que van a contraer matrimonio; jovencitas que van a cumplir 15 años, sino que es el lugar donde infractores dan rienda suelta a su desenfreno.
Visitantes, paseantes e incluso transeúntes que solo pasan por el lugar han detectado que personas sin oficio ni beneficio habilitan cantinas al aire libre, sin importar que haya familias, parejas, mujeres solas o niños paseando por el recinto histórico.
Por si fuera poco, incluso jinetes que montan corceles, sobre todo los fines de semana, han convertido en establo este edificio que alguna vez fue una hacienda.
Incluso en la Macro Letras que aluden a Río Bravo, los corceles han tomado como sanitario al aire libre depositando sus excreciones sobre el adoquinado, sin que nadie moleste a estos cabalgantes.