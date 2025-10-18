Persiste la explotación de animales

En la localidad, tristemente, no se ha podido eliminar, como ha ocurrido en otros municipios del Estado, lo que es la explotación de animales, como sigue ocurriendo a través de quienes continúan brindando la recolección de la basura, conocidos como "carretoneros".

Tan solo en la vecina ciudad de Reynosa, mediante procesos que tuvieron que ser aprobados por el cuerpo edilicio, quedó prohibida esta práctica en la que se explotaba a los animales y sometía a intensas jornadas de trabajo durante todo el día, además del maltrato.

En los hechos, en la ciudad, se pueden ver a los llamados carretoneros ofreciendo el servicio de la recolección de la basura en la zona centro y colonias, cuya situación no se ha podido eliminar.

Se dice que ocurre que en la localidad realmente no está prohibido ejercer este servicio en el que el animal es la principal herramienta de trabajo.