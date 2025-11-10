Cafre destruye puesto de tacos

Modesto taquero perdió su patrimonio con el que obtiene el sustento diario, luego de que un infractor anónimo lo dejara prácticamente en la calle en un choque que tuvo lugar la madrugada de este domingo.

¿Qué ocurrió?

El incidente ocurrió en el entronque de la avenida Coahuila norte con la calle Tlaxcala en la colonia Benito Juárez, siendo el afectado el ciudadano Carlos Leal Treviño. Se desconoce la identidad del cafre, así como la unidad que conducía, pero lo cierto es que esta es la segunda ocasión en que dejan en la calle a este emprendedor.

Leal Treviño, al llegar a su lugar de trabajo esta mañana, descubrió la estela de destrucción y desolación que dejó a su paso el responsable. El cafre no solamente impactó el puesto de tacos denominado "El Chiflador", sino que el local, habilitado como comedor, también sufrió severos estragos, como quedó evidenciado en las gráficas del suceso.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?