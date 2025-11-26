Tomará protesta la Fundación Colosio

Militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) atestiguarán la toma de protesta del nuevo presidente de la Fundación Colosio a nivel local.

¿Qué ocurrió?

Así lo informó el secretario de Técnico del PRI Tamaulipas, Juan Machuca Valenzuela, quien detalló que esta responsabilidad recae en el militante Carlos Guillermo Guzmán Ruiz. El protocolo estará presidido por Ramiro Ramos Salinas, presidente de Fundación Colosio en el Estado, en evento a verificarse este jueves de diciembre en el Salón Victoria a las 17:00 horas.

¿Cuál es el contexto del evento?

Igualmente será la directiva local del PRI, la anfitriona, misma que es presidida por Isnelia Treviño Salinas, quien dará la bienvenida a las personalidades que visitarán a la familia priista riobravense.