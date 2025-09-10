Lluvias de hasta 3.5 pulgadas

Lluvias de hasta 3.5 pulgadasEn plena preparación de las tierras, representan un aliciente para los hombres del campo
Las precipitaciones pluviales registradas durante los últimos días, en plena preparación de las tierras, representan un aliciente para los hombres del campo de cara al ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026.
José Ángel y Pedro, ambos agricultores locales del distrito 025, expresaron, como muchos otros más, su beneplácito por las lluvias que se han dejado sentir en la región, y que para ellos es como un bálsamo, ante tanta incertidumbre, y la falta del vital líquido para riego.
Reportaron hasta 2.5 y 3.5 pulgadas de captación de agua en las parcelas, lo que permite, cuando menos, una buena captación de humedad en las parcelas, que tanto se necesita, máxime que la falta de agua es una de las principales amenazas.
