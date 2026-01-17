Capacitan a productores en variedades de maíz

Productores de la región, fueron capacitados en variedades de semillas que se adaptan a los retos que enfrenta el norte de Tamaulipas, con el objetivo de obtener un mejor rendimiento.

La capacitación inició a las 11:00 horas en las instalaciones de la Asociación de Propietarios Rurales que preside Eliborio Peña, quien fue el anfitrión de los técnicos que hicieron la disertación.

El ponente principal, fue el técnico especializado Armando Campos Rico, experto en semillas; plagas y seguros contra siniestros, quien mostró a los agricultores, variedades de maíz listas para el panorama que impere en nuestra región: Sequía, Falta de riego, Tierra salitrosa

La ponencia se denominó: Plática de Carácter Técnico de Nuevas Variedades de Maíz Blanco y Amarillo, en la cual se detallaron las ventajas de estas semillas.

"Las Semillas Barriga son excelente opción para la economía de campo por su potencial", indicó sobre los híbridos diseñados "para la zona" tanto de riego como de temporal.

Campos Rico enfatizó que estos híbridos son óptimos para "norte, sur de Tamaulipas con excelente adaptación al clima de la entidad". "

Estos híbridos, con el H-377 de Ciclo Intermedio Tardío", explicó.

No obstante que por años, agricultores han evitado sembrar maíz en la zona rural o en el Distrito de Riego 025 que en los últimos cinco años, solo ha contado con medio riego, esta variedad representa una oportunidad de que el maíz regrese a páramos otrora áridos y presas del estrés hídricos.

Campos Rico, quien también lidera el Fondo de Aseguramiento Satelital, calificó esta semilla híbrida como "el Rey del Temporal", lo que podría alentar a que se retome la siembra del cultivo que da identidad a México.



