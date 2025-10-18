Instruyen a alumnos en el cuidado de hortalizas

Teniendo como objetivo que los alumnos de hoy sean ciudadanos con autosuficiencia alimentaria en el futuro, se les instruye en manejo de huertas.

Al respecto el profesor de agricultura Pablo Galván Sánchez, impartió técnica de trasplante.

Estudiantes de la Secundaria Técnica 28 Manuel Garza Caballero de Nuevo Progreso, están siendo capacitados en la implementación de huertos.

Lo anterior como una forma de asegurar lo más esencial para una familia, para una comunidad: la alimentación.

"En la Secundaria Técnica # 28 de Nuevo Progreso, en el área de Agricultura, segundo 'c', estamos llevando a cabo el trasplantado de plantas."

"En constante labor de instrucción técnica (agropecuaria), siguiendo los lineamientos de la Supervisión 19 de Secundarias Técnicas", expresó.