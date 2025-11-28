Desmantelan cancha

La mañana de este jueves, personal de Servicios Primarios inició con el desmantelamiento de la recientemente remodelada cancha de baloncesto en el Gimnasio de la Unidad Deportiva Las Liebres.

Esta obra que fue inaugurada el pasado 28 de enero por el gobernador Américo Villarreal Anaya, consistió entre otras mejoras, la sustitución total del techo; instalación de gradas; climatización central e instalación de duela en la cancha.

Personal municipal y de empresa privada iniciaron con el retiro de las piezas de madera que componían el piso especializado para la práctica del baloncesto.

¿Cuál es el contexto de la remodelación?

Esta obra estatal que ameritó en su conjunto una inversión de 17 millones de pesos, será la sede de la llamada Pista de Hielo que el Gobierno de Río Bravo promociona como una atracción más de la Feria 2025. Opiniones encontradas de ciudadanos se dieron por esta determinación de retirar la duela, como el ciudadano Hugo Cedillo, quien expresó que: "En fin, el pueblo de Río Bravo paga, ahorita ´arreglan calle´ para la foto, que sólo dura unos meses y después todo sigue igual, al menos deberían arreglar bien al 100% la avenida principal, la Francisco I. Madero de cabo a rabo, ahí sí todos veremos qué realmente se está haciendo algo en la ciudad."

¿Qué opinan los ciudadanos sobre el desmantelamiento?

La decisión de desmantelar la cancha ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos. Algunos consideran que es una pérdida para el deporte local, mientras que otros apoyan la creación de nuevas atracciones como la Pista de Hielo.

¿Qué implicaciones tiene esta obra para el futuro de Río Bravo?

La remodelación y posterior desmantelamiento de la cancha de baloncesto refleja las prioridades del Gobierno de Río Bravo en cuanto a la inversión en infraestructura y entretenimiento. Sin embargo, la crítica ciudadana sugiere que se deben atender otras necesidades básicas en la comunidad.