Resintió comercio formal impacto económico en diciembre: Canaco

El comercio establecido, el cual se caracteriza por ser el que durante todo el año, sostiene empleos formales, además de cumplir con prestaciones de ley, resintió bajas ventas e incluso cierres durante diciembre.

¿Cómo afectó la feria de la emancipación al comercio local?

Otros años, las fiestas decembrinas eran sinónimo de recuperación económica para los establecimientos, pero el año pasado no fue así, según Carlos Ulivarri, presidente de Canaco Río Bravo.

Lejos de representar un impulso económico para la ciudad, la reciente Feria de la Emancipación de Río Bravo, dejó una estela de afectaciones para el comercio local, particularmente durante el mes de diciembre, uno de los periodos más importantes para las ventas, advirtió el expresidente municipal y actual presidente de la Canaco Río Bravo, Ulivarri López.

El líder empresarial señaló que desde un inicio se advirtió que los tiempos y las fechas no eran las apropiadas, ya que diciembre es un mes clave para los comerciantes, al permitirles generar ingresos suficientes para cubrir sueldos, aguinaldos y el pago de impuestos en enero. Sin embargo, ese repunte tradicional simplemente no ocurrió.

"Todos los meses las ventas se mantienen, pero diciembre es un poco más alto y nos deja margen para cumplir con compromisos como el pago de aguinaldos e impuestos, lamentablemente, esa venta no se hizo", expresó.