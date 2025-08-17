Población rural clama cirugías para hernias

Dentro de lo que serán Salud para el Bienestar, programa federal que arrancará su a partir de septiembre en la región, sectores de población que carecen de seguridad social formal, piden el regreso de campañas de cirugías.

Tal es el caso de las intervenciones quirúrgicas para extirpar hernias en pacientes no afiliados al IMMS; ISSSTE o bien otros sistemas como de Pemex o Sedena/Semar.

Hasta hace un par de años, se emprendían campañas para extirpar hernias, a través de lo que ahora conocemos como Unidades IMSS-Bienestar, en donde en el caso de este municipio, se inscribía a los candidatos a operación.

Una vez cerrado el censo de aspirantes a cirugía, se les trasladaba al Hospital IMSS-Bienestar en Soto la Marina para su intervención quirúrgica, no obstante este 2025, ni 2024 se ha abierto este programa de salud.

Joel Morín Rubio, residente de colonia la zona rural en brecha 109 en la zona rural expuso que existen personas en su trabajo, que ameritan una intervención para extraerles hernias.

"Un trabajador necesita una operación de hernia, y no hay donde lo operen, en el Hospital General de aquí, no dan información, no sabemos a donde acudir.

"Nos dijeron que las unidades del IMSS-Bienestar, pero no hay quién nos oriente para las operaciones", precisó Morín Rubio, quien apoya a su compañero con procedimientos solo paliativos.

Oficialmente no se ha convocado a nuevas campañas, situación para la cual no hay una explicación para quienes llevan meses esperando este beneficio para la salud.