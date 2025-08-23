Activan campaña de vacunación

Se encuentra en marcha una campaña de vacunación en la Unidad de Medicina Familiar número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social, principalmente para la población filial.

Comprende recién nacidos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y adultos mayores, particularmente aquellas personas más vulnerables, como lo son quienes padecen de afecciones crónico-degenerativas.

Inició desde el pasado 8 hasta el día 29 de agosto, informó la jefe de enfermeras, Rosario Sosa Villamil, quien dijo que es importante que lleven consigo la cartilla de vacunación.

Incluye, la campaña de vacunación, los servicios complementarios como toma de presión arterial, glucosa, para los derechohabientes, sobre todo de carácter preventivo.

Para tal efecto, es fundamental que acudan al módulo con el que se cuenta, y que estén al pendiente del paso de las brigadas que participan en esta campaña de salud pública.