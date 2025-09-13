Buscan adelantar nueva dirigencia local en el PAN

La directiva del PAN en Río Bravo busca adelantar su incorporación, que inicialmente se contempla para octubre.

El coordinador de campaña, quien concluyó el pasado domingo cuando fue electo Jeankarlo Cárdenas Núñez, fue José Gómez Alvarado, quien dio a conocer la estrategia.

"Somos Jaime Valadez, Saúl Aldaba Castro y un servidor, Pepe Gómez Alvarado.

Agradecemos todo el apoyo brindado durante estas dos semanas de campaña rumbo a la dirigencia del PAN Río Bravo", expresó.

"Trabajamos de manera conjunta y coordinada para fortalecer el proyecto de Acción Nacional. Gracias a cada uno, que ha sido un eslabón importante en este proceso, desde la conciliación y mediación, hasta la estrategia y acción.

En esta campaña, cada uno aportó sus conocimientos y experiencia para lograr un PAN ganador".

Gómez Alvarado añadió que gestionan iniciar el proceso en lo que resta de septiembre, en vista de que el actual presidente, Ramiro Hernández Ramos, renunció desde hace varias semanas.