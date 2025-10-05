Dos más prensados en la Matamoros Reynosa

Un fuerte choque se registró este sábado en el ejido Altamirano que se ubica en la carretera Matamoros-Mazatlán

En el sitio, donde confluyen las fronteras de Río Bravo y Matamoros se reportaron varias personas lesionadas. Se informó por Cruz Roja Río Bravo que dos personas fueron rescatadas al quedar prensadas.

Los vehículos involucrados es una camioneta negra y un camión de materiales de empresa "Gama".

Los heridos fueron trasladados a hospital en Matamoros.

Cruz Roja Río Bravo dio a conocer que se rescato a dos personas prensadas en accidente, quienes sufrieron lesiones considerables. La vía federal estuvo bloqueada a la altura del Ejido Altamirano, por lapso de cuatro horas. La Guardia Nacional división caminos autoridad competente se hizo cargo del caso remitiendo ambas unidades al corralón oficial.