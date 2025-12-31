Se incendia camioneta

Familia de fraccionamiento Azteca actuó rápidamente tras incendio de su camioneta la mañana de este martes 30 de diciembre, cuando por una falla, propició que las llamas emergieran debajo del cofre.

El incidente fue reportado en calle Cuauhtémoc de ese populoso asentamiento, el más poblado de la cabecera municipal, siendo notificado Protección Civil y Bomberos por los vecinos.

No obstante, la familia de la afectada, quien responde al nombre de Nancy Vázquez, decidió no esperar y como pudieron, neutralizaron el fuego de la camioneta de la marca Chevrolet, color azul marino, la cual era amenazada con ser consumida.

Testigos del incidente, se sumaron a apagar el fuego, antes de que los daños fueran irreparables, no obstante, la unidad ya no pudo seguir por sí misma, por lo que tuvo que ser remolcada.

Este siniestro es un claro ejemplo de que cuando se actúa a tiempo, los mismo ciudadanos, puede invitar que un incidente se convierta en algo más trágico, pues los afectados no dudaron en combatir la conflagración por sí mismos.

Durante el percance, ninguno de los miembros de la familia, resultaron lesionados, dejando como saldo únicamente daños materiales que si bien son costosos, no impedirán que se pueda rehabilitar la unidad. Sobre las causas de la conflagración, se desconoce si fue un corto o una fuga de combustible.



