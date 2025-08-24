Conductor herido luego de volcar en autopista

Operador de camioneta utilitaria sufrió considerables lesiones la tarde del viernes en volcadura sobre la carretera federal.

Se trata del conductor de una camioneta de la empresa ALYCA, quien volcó en la autopista Matamoros-Reynosa.

El percance tuvo lugar a la altura del kilómetro 42 de la autopista.

La unidad accidentada es una camioneta Chevrolet con plataforma trasera.

Al conductor se le atendió por parte de socorristas de Cruz Roja Río Bravo y se le trasladó a la Unidad 17 del IMSS.

La unidad quedó a disposición de la Guardia Nacional división caminos, autoridad competente.