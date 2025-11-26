Abandonan camioneta

Vecinos de colonia Benito Juárez se alarmaron por una camioneta abandonada que llevaba dos días varada y que, para variar, tenía las cuatro puertas abiertas.

Fue alrededor de las 11:00 horas que se reportó a las autoridades de vialidad sobre este acontecimiento que inquietaba a los residentes del sector.

¿Qué ocurrió?

Fue la joven Mariel "N", quien alertó sobre esta camioneta Chevrolet, de la línea Equinox, color negro y matrículas informales color negro. "Desde ayer está esta troca en calle Vicente Guerrero con 5 de Mayo, colonia Benito Juárez, estacionada y ahora amaneció con puertas abiertas", indicó.

Los vecinos temían que la unidad estuviera involucrada en algún hecho de alto impacto social, o bien que sus tripulantes hubieran sido "levantados", lo que abonaba a la inquietud de los testigos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Horas más tarde, apareció el propietario, quien sin dar explicaciones por qué la unidad quedó ahí varada con las puertas abiertas, la reclamó. Por su parte, Tránsito local, quien fue notificado del hecho, dio luz verde para que el propietario Jonathan "N" recuperara su unidad.