Sorprenden camiones de Sedena escoltados por Troopers en Texas

Río Bravo, Tam.- Gran sorpresa causó la presencia de unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) circulando en el Valle de Texas, lo cual quedó registrado en redes sociales la mañana de este miércoles 3 de septiembre.

En los videos compartidos se observan al menos tres camiones de transporte de tropas del Ejército Mexicano, grabados por una usuaria de Facebook.

El convoy fue captado en el cruce de Military Highway y Salinas Boulevard, en Donna, Texas, donde era escoltado por al menos dos patrullas de la corporación State Troopers del Gobierno de Texas.

Los vehículos militares se desplazaban de oriente a poniente sobre Military Highway y posteriormente giraron hacia el sur en Salinas Boulevard.

Cabe destacar que las unidades no transportaban personal castrense; únicamente se apreciaba al operador.

Hasta el momento, ni la Sedena ni el Gobierno de Estados Unidos han informado sobre el motivo de la presencia de estos camiones en territorio estadounidense.



