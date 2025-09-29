Responden ejidatarios a camino abandonado

Ante abandono y falta de mantenimiento desde años atrás, residentes de comunidades dieron "manita de gato" a ruta.

Se trata de la Brecha 124, la cual es el antiguo camino a Nuevo Progreso y al Puente Internacional.

Esta vía presenta un deterioro severo, sobre todo en el tramo entre la carretera Matamoros-Mazatlán y el cruce ferroviario.

Los vecinos se organizaron y remozaron la brecha ante el abandono de las autoridades

Fue este domingo, que familias de las colonias Nebraska, San Luis y comunidades aledañas se unieron para emparejar con tierra los numerosos baches y oquedades.

Estos desperfectos se encuentran a lo largo de la brecha que lleva a Nuevo Progreso, una arteria que diariamente es utilizada por centenares de automovilistas.

Además de rellenar los baches, los vecinos realizaron labores de limpieza, cortando ramas que obstruían la visibilidad y representaban un riesgo para quienes transitan la zona.

Los habitantes señalaron que, ante la inacción oficial, decidieron organizarse y darle "una manita de gato" a la brecha, con el objetivo de reducir accidentes y daños a los vehículos.

Se informó que el próximo domingo se sumará el grupo de brigadistas de Cruz Ámbar, quienes apoyarán en las tareas de limpieza y mantenimiento de esta vía.



