En el olvido el camino a N.P.

Residentes de la villa de Nuevo Progreso, así como personas que laboran en este núcleo turístico o quienes de comunidades rurales se dirigen a la villa e incluso quienes buscan cruzar a la Unión Americana a través de "Puente Las Flores", piden rehabilitación de carretera.

Se trata de la Brecha 124, principalmente en el tramo que se comprende entre la carretera Matamoros-Mazatlán y el cruce ferroviario en las colonias agrícolas Nebraska y San Luis.

Automovilistas que se ven obligados a transitar por esta rúa de vigilada por la Guardia Nacional división caminos, por conectar con un puerto terrestre, pero de competencia estatal.

Fue una joven automovilista, quien puso en evidencia el estado de este camino que constituye el antiguo acceso a Nuevo Progreso y que por décadas fue el único, pero gratuito, pues también a través de la autopista Matamoros-Reynosa, se puede acceder pero pagando la cuota correspondiente.

Aidé Paola, fue la conductora que puso en la palestra este tema, el cual a veces queda relegado, pues por más de 10 años, no se la ha brindado mantenimiento a este tramo carretero.

El deterioro en el asfalto, no es nuevo, pero cada año es más evidente y peligroso, si bien el Gobierno del Estado, ha emprendido una campaña para rehabilitar caminos de su competencia, aún no toca su turno a este trecho.

Igualmente el Gobierno de Río Bravo, anunció el bacheo de esta ruta, pero las lluvias no han permitido concluir otros trayectos ya iniciados, por lo que los usuarios, tendrán que seguir esperando.



