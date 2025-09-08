Asociación civil entrega calzado escolar a familias

Sin quedarse atrás en el apoyo a las familias en lo que fue el regreso a clases, asociación civil, entregó este fin de semana, calzado escolar a un sinfín de niños.

Se trata de Fuerza Violeta A.C., la cual consolidad acciones de filantropía con entrega de calzado para aliviar los exuberantes gastos que enfrentan lo hogares con el retorno a aulas.

La asociación a cargo de Violeta Torres Arreola y un grupo de voluntarias, compartió un emotivo momento con niñas y niños al entregarles zapatos nuevos para este regreso a clases.

Los beneficiarios, recibieron transporte gratuito que pasó a sus hogares por ellos y los trasladó a céntrica zapatería para la entrega del calzado a los alumnos.

"La actividad dejó como recuerdo las sonrisas de los niños, reflejando la satisfacción de una labor realizada con amor y compromiso.

"Hoy nos quedamos con la sonrisa de cada niño y niña estrenando sus zapatos nuevos. Una experiencia que nos llena de alegría y nos recuerda que lo que se hace con amor siempre vale la pena", expresó Torres Arreola.

Agregó que continuarán con acciones que tengan impacto positivo en la comunidad, pues existen numerosos desafíos que enfrentan las familias más vulnerables.



