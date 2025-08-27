Regresan a clases con las calles destrozadas

La situación en que se encuentra la calle principal de acceso entre las colonias Conquistadores y Fidel Velázquez en Río Bravo, Tamaulipas, parece ser un claro ejemplo de negligencia por parte de las autoridades locales, y un dolor de cabeza para este regreso a clases.

Los vecinos han reportado problemas con baches de gran tamaño que dificultan la circulación y han causado daños a los vehículos, lo que representa un gasto adicional para los conductores.

A pesar de que los residentes han expuesto esta situación a los candidatos durante la campaña del año pasado, y han acudido a la Casa del Pueblo, sin obtener respuesta, la situación sigue sin resolverse.

La falta de mantenimiento y reparación de la calle principal afecta no solo a los residentes de las colonias mencionadas, sino también a otros usuarios de la vía, incluyendo padres y madres de familia de la secundaria cercana.

La improvisación de una vía alterna en un terreno contiguo, que también se encuentra en malas condiciones, es un claro indicativo de la urgencia de abordar este problema.

La desilusión de los vecinos con los políticos, y la percepción de que solo buscan figurar y exhibirse en redes sociales sin tomar acciones concretas para resolver los problemas de la comunidad, es palpable.

Algunas posibles soluciones que podrían considerarse son:

La pavimentación de la calle principal con concreto hidráulico para soportar el tráfico diario y reducir la necesidad de mantenimiento constante.

La creación de un plan de mantenimiento regular para las calles de la ciudad, para evitar que se deterioren hasta el punto de requerir reparaciones costosas.

La implementación de un sistema de participación ciudadana que permita a los vecinos reportar problemas y sugerir soluciones a las autoridades locales.

Estas acciones podrían ayudar a mejorar la situación y a recuperar la confianza de los vecinos en sus autoridades locales.