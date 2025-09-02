Arranca el pago de las pensiones

Este lunes, con el inicio de la semana, dio comienzo el pago bimestral para beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores de 65 y más, de personas con capacidades diferentes, así como de niñas y niños hijos de madres trabajadoras.

Informan servidoras de la Nación que corresponde al bimestre de septiembre y octubre, y que, como en anteriores pagos, comenzó con la primera letra del abecedario.

- Lunes 1 de septiembre corresponde a la letra A

- Martes 2 a la letra B

- Miércoles 3, y jueves 4, a la letra C

- Viernes 5 a las letras D, E, F

- Sábado 6 y lunes 8 a la letra G

- Martes 9 a las letras H, I, J, K

- Miércoles 10 a la letra L

- Jueves 11 y viernes 12 a la letra M

- Sábado 13 a las letras N, Ñ, O, P, Q

- Miércoles 17 a la letra R

- Jueves 18 a la letra S

- Viernes 19 a las letras T, U, V

- Sábado 20 a las letras W, X, Y, Z