Cajeros Telmex se tragan billetes

Usuarios de los servicios de Teléfonos de México, reportan problemas con cajeros automáticos. Se trata de las terminales que en teoría reciben pagos del servicio las 24 horas, los 365 días del año.

Fue la joven Ivy Ríos, residente del fraccionamiento Misiones del Puente, quien reportó esta situación.

"Fuimos a pagar el internet al cajero que está por la rotonda principal (exactamente en calle Constitución con avenida México).

Mi papá metió el dinero para pagar el recibo, eran 830 pesos. Al meter los billetes, no le contó uno de 100 pesos".

Estuvo esperando a que se lo contara en el monto, pero no, tuvo que depositar 930 en vez de 830 pesos", espetó.

Ríos indicó que además uno de los dos cajeros existentes, no funcionaba y no existe un número visible, para reportar fallos de la terminal automatizada de cobro.



