Tamaulipas

Se lleva poste en las Misiones

Accidente automovilístico Rio Bravo Chevrolet Impala Avenida San Pedro
  • Por: José Medina
  • 01 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Se lleva poste en las Misiones

Auto vuelca y derriba poste en avenida San Pedro.

Cafre vuelca en peligrosa curva de avenida San Pedro, para dar volteretas y derribar poste de teléfono.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 14:15 horas, cuando un infractor se desplazaba de oriente a poniente.

La unidad del responsable es un auto Chevrolet Impala, color blanco con placas de Texas.

Fue en el tramo entre calle Santa Cecilia y brecha 112, que se dió

Se desconoce la identidad del o la conductor (a), pues el vehículo fue abandonado tras el incidente vial.

Vecinos del sector, reportaron el incidente a Tránsito local, acudiendo elementos y peritos en turno.

Debido a que el afectado es la empresa Teléfonos de México (Telmex) se dio parte para que esta reclame daños.

La unidad implicada, fue remolcada a confinamiento, quedando en garantía de pago de daños y multas.

EL MAÑANA RECOMIENDA