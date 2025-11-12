Alistan arranque oficial de los festejos del Buen Fin en Río Bravo

Alistan arranque oficial de los festejos del Buen Fin 2023 en la ciudad que dará inicio a partir del jueves 13 al 17 del presente mes, que, por primera vez, se habrá de prolongar por 5 días, con motivo del festejo del XV aniversario.

El Buen Fin, el fin de semana más barato y dinámico del año para el mercado doméstico mexicano, el banderazo de arranque está previsto para el jueves a las 11:00 horas en la agencia de vehículos Chevrolet.

Informa el licenciado Carlos Rafael Ulivarry López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que estarán participando una gran cantidad de negocios y establecimientos comerciales. Anticipó que, como en años anteriores, habrá importantes ofertas, que van desde un 10 hasta un 40 por ciento, en productos y artículos, de acuerdo a cada participante.

Hay quienes extenderán el Buen Fin durante lo que resta del mes, tratando de minimizar anticipadamente los daños monetarios que directamente les estará causando la Expoferia en el mes de diciembre, ya que, además de los gastos y pagos a empleados, habrá que pagar aguinaldos.