Registra PRI a candidata única

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró a la aspirante a dirigir el tricolor en este municipio.

Fue el líder tamaulipeco del PRI, Bruno Díaz, quien entregó la acreditación como abanderada a la nueva dirigente, quien prácticamente ya tiene el cargo.

Se trata de Isnelia Treviño Salinas, militante que en tiempo y forma alzó la mano para presidir el PRI Río Bravo.

Treviño Salinas ya se desempeñó como regidora en la segunda administración del exalcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúa (2016-2018) y ahora va sola por la presidencia del PRI riobravense.

Ahora, solo un mero formalismo separa a Treviño de convertirse en la sucesora del actual dirigente tricolor, Gerardo Miguel Labrada.