Quema de basura causa nube tóxica

Nuevamente y tras una breve tregua, bruma toxica atribuida a la quema de basura y es también causada por personas que se dedican a la tala de árboles, penetra en zona urbana.

Algunos de estos infractoras del medio ambiente, realizan estas quemas con el propósito de hacer carbón para su posterior venta.

Esto es causa de que constantemente esa bruma invada la ciudad causando diversos inconvenientes entre la población.

Así se dió la noche del miércoles 27 y madrugada del jueves 28 de agosto, sobre todo en la zona norte de la ciudad.

Este dióxido de carbono es nocivo sobre todo entre aquella que sufren de padecimientos en las vías respiratorias, en menores o adultos mayores y otras personas con problemas pulmonares, sobre todo quienes aún resienten consecuencias del COVID 19.

De acuerdo a testimonios de testigos, las personas que se dedican a la quema de árboles para hacer carbón al no encontrar mezquites en zonas silvestres han comenzado a ingresar a ranchos cercanos al basurero municipal para talar otros árboles y seguir con su negocio.

Es pertinente mencionar que el humo no solo perjudica las vías respiratorias de las personas, sino también a la fauna, pues se ha dado a conocer casos de mascotas afectadas.

Además de que las dioxinas, son precursores de cáncer, sobre todo si existe un sistema inmunológico débil.