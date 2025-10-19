Sorprende densa neblina en carreteras de Río Bravo

Una densa bruma se hizo sentir la mañana de este domingo, sobre todo al norte de la cabecera municipal, pero se hizo más pronunciada en las carreteras.

En vialidades como autopista Matamoros-Reynosa; brechas 112 y 124, desde las 6:00 horas se reportó que en algunos puntos, sí se difucultaba la visibilidad.

Además de la autopista Matamoros-Reynosa, este fenómeno que se prolongó hasta bien entrado el amanecer, también se registró en otras rutas.

Libramiento de tráfico pesado y la carretera Matamoros-Mazatlán, fueron escenarios donde la neblina durante las primeras horas de la mañana, dificultaba la visibilidad de los automovilistas.

Si bien la niebla espesa antecede a un día soleado, representa un riesgo de percances, ante la falta de precaución o de observancia de las señales de vialidad.

La bruma se disipó hasta cerca de las 9:00 horas, pero Protección Civil reportó saldo blando en las carreteras que confluyen al municipio.