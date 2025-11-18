Alertan por peligro en la brecha 124

Nuevo Progreso, Tam.- Es calificada como de "alta peligrosidad" la brecha 124 que comunica a Nuevo Progreso con Río Bravo, así como con zonas rurales, comunidades ejidales, y colonias agrícolas por la vía libre, obligando a conductores a tener que organizarse en "tandas vehiculares" para tratar de reducir las fallas mecánicas en la suspensión.

Ante el grave deterioro que presenta la carpeta de rodamiento, o lo que viene quedando de la misma en innumerables tramos en donde ya se ha partido en dos.

Son cientos de conductores que a diario hacen uso de la brecha, transportistas de los sectores públicos y privado, quienes han resultado seriamente afectados ante las condiciones en que se encuentra la cinta asfáltica, que, conforme transcurren los meses, el panorama es cada vez peor.

Jorge, Manuel, y Rosendo, algunos de los cientos de conductores que, a diario, por necesidad, tienen que trasladarse diariamente a la cabecera municipal, expresaron que han tenido que organizarse en una especie de "tandas", para no maltratar tanto sus coches ante la interminable cantidad de baches de todos tamaños.

QUE ESPERAN...

Sin embargo, aunque están conscientes de que no hay autoridad alguna que los escuche, pues han sido un sin número de ocasiones en que han solicitado a las autoridades locales que cuando menos implementen un programa emergente de bacheo, sin tener respuesta.

Esperan que, ahora que se avecinan las fiestas de Navidad, la caravana Coca Cola, y sobre todo la Feria de Río Bravo, por fin tomen cartas en el asunto de una vez por todas.