Vecinos realizan mantenimiento a las vialidades

Ante la nula respuesta del Gobierno Local, se organizan residentes de las colonias Nebraska, San Luis, así como de otras áreas rurales, con el apoyo de Cruz Ámbar, para regresar el sábado nuevamente con labores de bacheo, limpieza y desmonte en los costados de la brecha 124, que continúa en el más completo de los abandonos.

Don Manuel y Ruperto, ambos residentes, quienes participan en los trabajos de desmote y bacheo con materiales que van desde tierra, caliche, y escombro para tapar los baches, lamentan como es de que no haya respuesta alguna de parte de las autoridades, y que el trabajo lo tengan que realizar la misma comunidad.

"La brecha está destrozada por donde se le vea, ya perdimos la cuenta de los pozos de todos tamaños, y por si fuera poco, muchos de los costados desde la entrada a la 124 siguen enmontados, a pesar de nuestros esfuerzos con el apoyo de Cruz Ámbar".

Y es que son cientos de conductores y trabajadores los que, en vehículos, o bien, en autobús, a diario recorren la brecha 124 para dirigirse a sus fuentes de empleo.