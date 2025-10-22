Transportistas continúan paso por brecha 115

Luego de que el pasado fin de semana, las autoridades de Tránsito local vedaran el paso por la Brecha 115 debido a trabajos ahí realizados, transportistas imponen la anarquía.

El tramo en que se prohibió el paso de unidades de carga es el comprendido entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y avenida Madero al oriente de la ciudad.

Esta disposición determinada por la directora de Tránsito, Astrid de la Cerda Guillén, fue violentada casi desde el mismo momento. Las consecuencias fueron que el vaciado de concreto no ha quedado como se esperaba, dejando mucho que desear la obra como se aprecia en gráficas captadas en el lugar.

Fue la vecina, Alma Rivera, quien hizo el llamado a las autoridades para que hagan valer la veda de paso a unidades pesadas, así como a los medios de comunicación, a que den voz a esta situación.

Contexto general

El problema no es menor, pues por casi seis meses, el paso ininterrumpido de estos tractocamiones de empresas como Maseca y Trancasa, así como de algunas maquiladoras, ha impedido que la obra se concrete. Los operativos para regular el tránsito por esa vía, por parte de las autoridades de Tránsito, no han frenado a los obcecados infractores, pues una vez que se retiran los agentes, hacen de las suyas los "traileros".