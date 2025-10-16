Imparten a bomberos pláticas para saber enfrentar crisis emocionales

Efectivos de Protección Civil y Bomberos recibieron curso motivacional con el objetivo de llevarles un mensaje de esperanza. Quienes prestan servicios a esta heroica corporación no están exentos de crisis emocionales, estrés, ansiedad o depresión.

Por ello, el secretario de Seguridad Pública Josué Macías Ríos tuvo la iniciativa de impulsar la motivación moral y espiritual de sus efectivos.

Esto tras el suicidio del elemento de Bomberos, Alejandro "N", quien habría sufrido una crisis por depresión. Este caso, al no ser atendido a tiempo, derivó en una fatalidad.

Por ello, efectivos, entre ellos bomberos, paramédicos, rescatistas y administrativos, fueron convocados a esta dinámica de superación de afecciones morales o del alma.

"Se llevó a cabo la primera plática dirigida al personal de Protección Civil y Bomberos, con el tema 'El cuerpo grita lo que el alma calla', a cargo de Isidro Vargas.

"El objetivo fue brindar herramientas para fortalecer la salud mental y emocional de los elementos del departamento", indicó.