Imparten a bomberos pláticas para saber enfrentar crisis emocionales

Imparten a bomberos pláticas para saber enfrentar crisis emocionalesQuienes prestan servicios a esta corporación pueden padecer estrés, ansiedad o depresión
Efectivos de Protección Civil y Bomberos recibieron curso motivacional con el objetivo de llevarles un mensaje de esperanza. Quienes prestan servicios a esta heroica corporación no están exentos de crisis emocionales, estrés, ansiedad o depresión.
Por ello, el secretario de Seguridad Pública Josué Macías Ríos tuvo la iniciativa de impulsar la motivación moral y espiritual de sus efectivos.
Esto tras el suicidio del elemento de Bomberos, Alejandro "N", quien habría sufrido una crisis por depresión. Este caso, al no ser atendido a tiempo, derivó en una fatalidad.
Por ello, efectivos, entre ellos bomberos, paramédicos, rescatistas y administrativos, fueron convocados a esta dinámica de superación de afecciones morales o del alma.
"Se llevó a cabo la primera plática dirigida al personal de Protección Civil y Bomberos, con el tema 'El cuerpo grita lo que el alma calla', a cargo de Isidro Vargas.
"El objetivo fue brindar herramientas para fortalecer la salud mental y emocional de los elementos del departamento", indicó.
Macías Ríos agregó que con ello se está "promoviendo el bienestar integral dentro de su labor diaria". La dinámica se realizó en las instalaciones de la dependencia.