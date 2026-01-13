Consumen llamas casa en la Hijos de Ejidatarios

Familia de colonia Hijos de Ejidatarios, sufrió una gran pérdida material la tarde del pasado lunes, luego de que un incendio, arrasara con casi la totalidad de la endeble estructura de madera y lámina.

El siniestro que fue suprimido por elementos de Bomberos, se suscitó en calle Octava, de la colonia aludida, siendo alertados los heroicos elementos por los vecinos de ese sector.

Los efectivos acudieron a sofocar las llamaradas, pero no obstante el esfuerzo, la supresión del fuego demoró más de una hora, debido a la intensidad de la conflagración.

Por intensos momentos, los "tragahumos" hicieron frente a las lengüetadas de lumbre, hasta que lograron controlar y después neutralizar las llamas, pero sin embargo, la familia afectada quedó en la calle.

Sobre la causa del siniestro, no se dieron a conocer más datos, debido a que solo los afectados pueden solicitar el peritaje correspondiente para conocer la mecánica del evento.

El incidente no dejó personas lesionadas, pero sí acabó con el hogar de una familia que ahora inicia este 2026, prácticamente en la calle debido a este inusitado suceso.