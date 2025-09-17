Hijos de padres desobligados no ingresan a escuela

Hijos de padres desobligados no ingresan a escuelaPadres de la escuela primaria Magdaleno Aguilar reportan situación preocupante
Padres de familia de la escuela primaria Magdaleno Aguilar denuncian que hijos de padres que no asisten a las juntas escolares están siendo regresados a sus casas.
Fue el padre de familia Edgar "N" quien reportó esta situación a este medio.
"En la escuela Magdaleno Aguilar, el nuevo director ahora obliga a asistir a las reuniones. De lo contrario, no dejarán ingresar a los niños a clases, sin un boleto que justifique su asistencia a la reunión," reclamó.
Incluso, el plantel distribuyó una advertencia para la última reunión, que se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre.
En la gráfica se observa el mensaje: "Recuerden que se les dará un boleto que los niños deberán presentar en la puerta para poder ingresar."
Se intentó contactar al director Luis Fernando Moctezuma para conocer más sobre esta decisión, pero debido a que este martes 16 es feriado, el plantel permaneció cerrado.