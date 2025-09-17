Hijos de padres desobligados no ingresan a escuela

Padres de familia de la escuela primaria Magdaleno Aguilar denuncian que hijos de padres que no asisten a las juntas escolares están siendo regresados a sus casas.

Fue el padre de familia Edgar "N" quien reportó esta situación a este medio.

"En la escuela Magdaleno Aguilar, el nuevo director ahora obliga a asistir a las reuniones. De lo contrario, no dejarán ingresar a los niños a clases, sin un boleto que justifique su asistencia a la reunión," reclamó.

Incluso, el plantel distribuyó una advertencia para la última reunión, que se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre.

En la gráfica se observa el mensaje: "Recuerden que se les dará un boleto que los niños deberán presentar en la puerta para poder ingresar."