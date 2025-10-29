Ubican a servidores públicos en bloqueo de los agricultores

Gran expectación y contratiempos causó el bloqueo del libramiento de tráfico pesado, esto la tarde del lunes por la tarde a la altura del Seguro Social, en donde automovilistas tanto locales como foráneos vieron desquiciado el tráfico vehicular.

Además de los retrasos, sobre todo a transportistas que llevaban mercancías o materiales, así como el riesgo de provocar accidentes, pues al obstruir el cuerpo de circulación de poniente a oriente, se empujó conductores a ir en sentido contrario.

¿Qué ocurrió?

Al calor de las protestas de los productores de sorgo, quienes demandan subsidios por la producción de grano rojo, se ubicaron dentro de los manifestantes que obstruyeron esa vía de competencia municipal, por lo menos dos empleados municipales.

De acuerdo a usuarios de redes sociales, quienes localizaron a servidores públicos entre los inconformes, por lo menos dos personas que desempeñan funciones públicas quedaron captadas en gráficas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Entre los captados en imágenes difundidas en redes sociales, se ubican el propio subdirector de Agricultura, Rafael Canchola Muñoz, quien desempeña el cargo desde el pasado 1 de octubre de 2024. Igualmente otro servidor adscrito a la misma dependencia, también fue ubicado en el lugar, se trata de Dionisio Pérez Lara, quien al igual que Canchola, fue captado sobre el camellón central del libramiento.

Si bien no existen imágenes o metrajes en donde aparezcan ambos funcionarios participando activamente en el bloqueo, lo cierto es que sí acompañaron a los manifestantes hasta el punto en donde fue el bloqueo.