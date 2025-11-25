Protestan productores agrícolas en carretera federal Victoria-Matamoros

Productores del Valle de San Fernando bloquean, por segundo día consecutivo, la carretera federal Victoria-Matamoros en el kilómetro 201.

En el sitio se encuentra un grupo de aproximadamente 40 productores agrícolas, que mantienen bloqueados ambos sentidos de la vía como parte del paro nacional convocado por organizaciones campesinas.

Los productores exigen atención a sus demandas, que incluyen mejores precios para la cosecha de granos como sorgo, maíz, así como apoyo gubernamental.

NOTICIAS RELACIONADAS Segundo día de bloqueos en carreteras de Tamaulipas; éstas son las zonas afectadas

El bloqueo ha generado congestión vehicular en la zona, afectando a los conductores que transitan por esta importante vía. Los productores aseguran que continuarán con la protesta hasta obtener respuestas a sus demandas.

Este bloqueo, sobre la Carretera Federal 101 en el kilómetro 200+500, a la altura de la bodega de sorgo SAGOGA, en el municipio de San Fernando, se suma a los otras manifestaciones que se registran en diferentes partes de Tamaulipas y el país.