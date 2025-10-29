Cumplen productores con bloqueo carretero

Contrario a lo que dijeron en un principio, los productores finalmente llevaron un bloqueo en ambos sentidos por el libramiento para el tráfico pesado en el Municipio que, se podría repetir.

¿Qué ocurrió?

Entrevistado sobre el tema, el ingeniero Juan Manuel Salinas, gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, dijo que la decisión fue sorpresiva, ya que ni ellos mismos se lo esperaban.

Manifestó que, finalmente, se sumaron a la presión que se está ejerciendo en varios estados del país, ante la inconformidad generalizada de los hombres del campo por un precio justo a los granos.

"No se llegó a un acuerdo con el secretario de agricultura, pues, la propuesta oficial del gobierno fue de 6 mil 050 por tonelada en el maíz blanco, y no de 7 mil 200 como se pretendía".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por eso fue que, de última hora, nos sumamos en conjunto con estas acciones, y se determinó el bloqueo de la carretera en ambos sentidos un rato.