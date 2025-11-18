Saturado el Banco del Bienestar

Saturan instituciones del Banco del Bienestar cientos de beneficiarios de programas federales de 65 y Más, Discapacitados, Pensión Mujeres Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, hijos e hijas de madres trabajadoras, y becarios.

Amanecieron, en el caso del Municipio, los Bancos del Bienestar a tope y con largas filas de personas de todas las edades que ya forman parte de los programas de ayuda del Gobierno Federal.

La situación se tornó aún más tediosa para el cobro, debido a que, dicho por servidores de la Nación al reportero, quienes orientan y apoyan a las personas en las afueras de los bancos, en los casos de Pensión Mujeres Bienestar, ya les están depositando dependiendo la letra, pero no a todas.

Aclarando que se trata de las primeras que se inscribieron al programa en el mes de agosto, por lo que recomiendan que primero verifiquen llamando al 800, 900, 2000, donde deberán proporcionar los dígitos de la tarjeta, y es como les confirmarán si ya les depositaron, para que se ahorren principalmente tiempo, y en consecuencias, horas de espera.