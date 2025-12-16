Agradecen lluvias

En medio del caos y la incertidumbre que se vive en el campo, califican productores de "benditas" las precipitaciones pluviales registradas en la zona Norte del Estado, con una captación de hasta dos pulgadas.

Con gran gusto y optimismo, productores locales pertenecientes al distrito de riego 025 bajo Río Bravo, de cara al ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026, reportan una buena captación como resultado de las lluvias ocurridas mayormente el fin de semana.

¿Cómo impactan las lluvias en el ciclo agrícola?

Hubo quienes reportaron entre las 1.5, 2.0, y hasta 3 pulgadas, lo que para ellos representa un verdadero aliciente, luego de que ni siquiera tienen asegurado cuando menos medio riego, debido a una serie de problemas que afrontan.

Hoy en día, las más de 180 mil hectáreas que conforman el distrito, aún no se tiene un promedio de cuantas se estarán sembrando, ya que el campo adolece de apoyos, y hasta de agua.

Detalles sobre la captación de agua en el campo

Hay quienes, como en la colonia agrícola Nueva Independencia, reportaron 1.5 pulgadas, en el rancho el Rocío que fue de 3.0 pulgadas, o bien en el ejido el Centenario de 2.5, y otros como el Cascabel y el 13.