Reportan montañas de basura en el Fovissste

Vecinos del fraccionamiento Fovissste, han dado mucho de qué hablar, luego de que la principal avenida de ese asentamiento burocrático, fuera convertida en un basurero improvisado al aire libre.

Otros residentes que no están de acuerdo con la actitud ecocida de algunos vecinos infractores, reportaron esta situación, la cual afecta no solo a los habitantes de ese fraccionamiento, sino a personal, pacientes y visitantes de Clínica del ISSSTE, ubicada a solo unos metros.

Resulta que la avenida Las Américas, en el tramo entre las calles Victoria y avenida Acapulco, se ha convertido en un botadero, no solo de basura, sino de cachivaches que ya no tienen utilidad.

Uno de los ciudadanos que hizo notoria esta situación, fue Mario Alberto Rodríguez, quien alertó sobre la excesiva cantidad de desechos ahí dispuestos por algunos vecinos.

Aquí surge el cuestionamiento, si es falta de cultura cívica por parte de algunos de los residentes, o bien se trata de una deficiente capacidad para recolectar la basura por parte de Servicios Primarios.

Lo único cierto es que los vertederos sobre avenida Las Américas, son una pésima postal para el Fovissste, además de propiciar la proliferación de fauna nociva.

Este 2025, fraccionamiento Fovissste, lo cierra como uno de los asentamientos más contaminados de la cabecera municipal, ya sea por vecinos infractores o por negligencia de las autoridades de Servicios Primarios.



