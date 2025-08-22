Falla obra de banqueta

Apenas hace algunos dos meses que se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de mejoras a la banqueta que colinda con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, y ahora lucen agrietadas.

En su momento, con bombos y platillos, se anunciaron los trabajos para la reposición de la banqueta frente a la CANACO por avenida las Américas, que se estaría extendiendo hacia uno de los costados.

Sin embargo, por causas que aún se desconocen, resulta que fue más lo que se prolongaron los trabajos que en "cuartearse" la banqueta, que se estaría extendiendo hacia uno de los lados.

Albañiles que trabajan en obras similares opinaron que, o les faltó que mojaran la banqueta por unos días, o de plano le aplicaron muy poco cemento, y ahí están los resultados.

El caso es de que, finalmente, ante lo endeble de la obra, ya no fue inaugurada como se pretendía.