Beneficiarios enfrentan largas filas en Bancos del Bienestar en Río Bravo

Largas filas de los beneficiarios de programas federales son las que se continúan registrando para su atención en ventanilla en uno de los Bancos del Bienestar de Río Bravo, las cuales han ocasionado hasta desmayos.

Es el que se localiza sobre uno de los costados de la avenida Francisco I. Madero intersección con calle Matamoros, el primero que se edificó desde que dieron inicio los apoyos de los múltiples programas del Gobierno Federal.

Al preguntar a las personas ahí presentes, expresaron que acuden directamente en ventanilla por diferentes razones, una de ellas, que es la más común, porque se les extravía la tarjeta. Pero hay otras más, como aclaraciones o dudas que tienen al respecto, principalmente en cuanto hace al monto que van a recibir cuando es la primera vez, otras respecto a los hijos cuando se trata de discapacitados pero que no pueden acudir en ventanilla.

El hecho es que ya se han registrado algunos casos de personas adultas que, debido a la edad, y por el tiempo de espera, se marean, vomitan y hasta se han desmayado.