Vuelve neblina con mayor intensidad

Al inicio de la presente semana, se dio el fenómeno de los primeros bancos de niebla de este otoño. Fue el domingo 19 de octubre cuando se suscitó el primero de estos fenómenos, el cual tuvo una densidad considerable.

No obstante, la mañana de este miércoles, los bancos de neblina volvieron pero con una densidad que hacía difícil la visibilidad, sobre todo en carreteras, como se pudo documentar con gráficas y vídeo.

Desde las 6:00 horas, aproximadamente, la densa bruma se hizo presente, sobre todo en la zona norte de la cabecera municipal, donde, pese a que la luz del día era plena, los automovilistas y operadores de unidades pesadas circulaban con luces encendidas.

La bruma se mostraba una intensidad que en algunos puntos dificultaba la visibilidad, sobre todo en vialidades como la Autopista Matamoros-Reynosa, Brechas 112; 115; 116 y 124, que son las de mayor flujo vehicular.

¿Qué recomendaciones emite Protección Civil?

Las recomendaciones de Protección Civil ante este tipo de eventos climatológicos son las siguientes:

- Reducir la velocidad del vehículo que se trate.

- Encender las luces delanteras aún con plena iluminación.

- Mantener una distancia más amplia que la reglamentaria entre vehículos.

¿Cuál es el impacto de la neblina en la circulación?