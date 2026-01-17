Falla cajero del Bienestar

Debido a una falla técnica, se cumplió más de una semana que dejó de funcionar el cajero automático en el Banco del Bienestar, y los miles de beneficiarios están cobrando solamente en ventanilla, mientras persista el problema.

Entrevistados algunos servidores de la Nación que apoyan y orientan a los cientos de beneficiarios que acuden al Banco del Bienestar, ubicado frente a la Oficina Fiscal del Estado, expresaron que se sigue trabajando en lo que es la rehabilitación del cajero automático.

"Nos dicen que se debe a una falla técnica, debido a una pieza que se necesita para que el cajero nuevamente funcione, de hecho, ya la trajeron, pero no quedó",







