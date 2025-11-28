Largas filas para reposición de tarjeta de Becas Rita Cetina en Río Bravo

Fuerte demanda de reposición de tarjetas vencidas del Banco del Bienestar a beneficiarios de programa federal de Becas Rita Cetina, en donde se entregarán un total de 1,420 plásticos a igual número de estudiantes de educación básica.

¿Dónde se realiza la entrega?

Es en las oficinas centrales, ubicadas en el Mercado Ejidal local 6 de Río Bravo, en donde se forman las largas filas, y servidores de la educación están haciendo entrega de las tarjetas, en un promedio de 80 diarias.

Bajo las indicaciones de la doctora Nadia Ochoa Becerra, coordinadora estatal, se atiende a partir de las 8:00 y hasta las 15:00 horas, y la entrega del plástico está programada para llevarse a cabo hasta el 2 de diciembre, que será cuando les llegue la primera recarga por la cantidad de 1,900 pesos.

¿Qué documentación se requiere?

Un representante de la familia, ya sea el padre, la madre, o tutor, deben asistir a oficinas centrales con la documentación en mano:

- Identificación oficial vigente con fotografía (original y copia)

- Acta de nacimiento (copia)

- CURP certificada (copia)

- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

ESTUDIANTE

- Acta de nacimiento (copia)

- CURP certificada (copia)

Es plausible agregar que no aplica en los casos de tarjetas extraviadas o robadas.